ФКС России объявила подробности проведения второго сезона студенческой лиги

Федерация компьютерного спорта России сообщила подробности проведения второго сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Организаторы расширили список дисциплин до пяти: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm, Eternal, Hearthstone и Tekken 7. Также расширен список регионов-участников, который может увеличиться в ходе подачи заявок.



Регистрация вузов для участия в региональном этапе Лиги начнётся после 20 сентября 2017 года. Точная дата будет объявлена позже на официальном сайте ФКС. Первые игры регионального этапа стартуют в ноябре 2017 года.

В прошлом сезоне чемпионом ВКСЛ стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который обыграл сборную Кубанского государственного университета со счётом 4:1. Таким образом, победители заработали 3 млн рублей.

Список регионов-участников



Города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург;



области: Владимирская, Новосибирская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Курская, Калининградская, Воронежская, Омская, Челябинская, Томская, Ростовская и Самарская;



административно-территориальная единица край: Пермский, Приморский, Ставропольский, Красноярский и Хабаровский;



республики: Татарстан, Бурятия, Дагестан и Чувашия.

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Список дисциплин:



Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Heroes of the Storm

Eternal

Hearthstone

Tekken 7