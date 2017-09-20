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ФКС России объявила подробности проведения второго сезона студенческой лиги

20 сентября 2017, среда. 21:24 Киберспорт

Федерация компьютерного спорта России сообщила подробности проведения второго сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Организаторы расширили список дисциплин до пяти: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm, Eternal, Hearthstone и Tekken 7. Также расширен список регионов-участников, который может увеличиться в ходе подачи заявок.

Регистрация вузов для участия в региональном этапе Лиги начнётся после 20 сентября 2017 года. Точная дата будет объявлена позже на официальном сайте ФКС. Первые игры регионального этапа стартуют в ноябре 2017 года.

В прошлом сезоне чемпионом ВКСЛ стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который обыграл сборную Кубанского государственного университета со счётом 4:1. Таким образом, победители заработали 3 млн рублей.

Список регионов-участников

Города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург;

области: Владимирская, Новосибирская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Курская, Калининградская, Воронежская, Омская, Челябинская, Томская, Ростовская и Самарская;

административно-территориальная единица край: Пермский, Приморский, Ставропольский, Красноярский и Хабаровский;

республики: Татарстан, Бурятия, Дагестан и Чувашия.
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Список дисциплин:

Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
Heroes of the Storm
Eternal
Hearthstone
Tekken 7

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Heroes of the Storm Counter-Strike: Global Offensive Dota 2
Новости. Киберспорт
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