ФКС России объявила подробности проведения второго сезона студенческой лиги

Федерация компьютерного спорта России сообщила подробности проведения второго сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Организаторы расширили список дисциплин до пяти: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Heroes of the Storm, Eternal, Hearthstone и Tekken 7. Также расширен список регионов-участников, который может увеличиться в ходе подачи заявок.
Регистрация вузов для участия в региональном этапе Лиги начнётся после 20 сентября 2017 года. Точная дата будет объявлена позже на официальном сайте ФКС. Первые игры регионального этапа стартуют в ноябре 2017 года.
В прошлом сезоне чемпионом ВКСЛ стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который обыграл сборную Кубанского государственного университета со счётом 4:1. Таким образом, победители заработали 3 млн рублей.
Список регионов-участников
Города федерального значения: Москва и Санкт-Петербург;
области: Владимирская, Новосибирская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Курская, Калининградская, Воронежская, Омская, Челябинская, Томская, Ростовская и Самарская;
административно-территориальная единица край: Пермский, Приморский, Ставропольский, Красноярский и Хабаровский;
республики: Татарстан, Бурятия, Дагестан и Чувашия.
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Список дисциплин:
Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
Heroes of the Storm
Eternal
Hearthstone
Tekken 7