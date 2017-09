Команда Питера «PPD» Дагера одержала победу в King's Cup: America

The Dire (команда Питера «PPD» Дагера) стала чемпионом американского турнира King's Cup: America. За победу коллектив получит квоту на LAN-финале The Summit 8, который получит статус майнора.



На групповом этапе The Dire заняла первое место среди восьми участников. Лидера определили по результатам переигровок. На стадии плей-офф коллектив обошёл Infamous, а в финале встретился с Digital Chaos. Заключительный матч турнира завершился со счётом 3:0.



The Dire стала первой командой, пробившейся на The Summit 8. Чемпионат пройдёт в Америке в начале декабря. На турнире разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.