OG покинула квалификацию на PGL Open Bucharest

OG и Hellraisers покинули европейскую квалификацию на PGL Open Bucharest на стадии плей-офф.



Hellraisers в полуфинале уступила Team Secret со счётом 0:2. OG проиграла mousesports в серии из трёх карт. Победившие команды встретятся в финале отборочного этапа, где разыграют путёвку на LAN-финал чемпионата.



Ранее на групповой стадии соревнования покинули Team Kinguin, 10 Rounds, Tuho и SFTe-sports.



PGL Open Bucharest состоится с 19 по 22 октября в Румынии. Квалификацию на чемпионат уже прошли DC.SA, Natus Vincere, Mineski и VGJ.Thunder. Прямые приглашения получили LGD и Evil Geniuses. Помимо европейского региона квалификация ещё не завершилась в Америке. Там отбор пока находится на групповой стадии и продолжится 21 сентября.