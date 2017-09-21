Newbee и LFY получили приглашения на Perfect World Masters

Организаторы китайского майнора Perfect World Masters по Dota 2 анонсировали первые приглашения на турнир. В чемпионате примут участие Newbee и LFY.



В скором времени организаторы представят заключительного обладателя приглашения.



Кроме того, Perfect World Masters определились со списком команд, которые примут участие в китайской квалификации. В него вошли Invictus Gaming, IG.Vitality, LGD, Vici Gaming, VGJ.Thunder и EHOME. Последние две квоты достанутся победителям открытых квалификаций, которые пройдут с 21 по 24 сентября.



Отборочный этап на Perfect World Masters состоится с 27 по 30 сентября. По его результатам на чемпионат пробьются две команды. Из других регионов квоты получат по одному составу. Подробности остальных отборочных этапов пока неизвестны.



Perfect World Masters пройдёт с 19 по 26 ноября в Шанхае (Китай). В соревнованиях примут участие 10 команд, которые разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.