Виктор TaZ Войтас: думаю, что все комментарии насчёт моей команды преувеличены

Капитан состава Virtus.pro по Counter-Strike: Global Offensive Виктор TaZ Войтас прокомментировал нынешнее положение своей команды.

«Я думаю, что все комментарии насчёт моей команды и наших проблем немного преувеличены. Мне кажется. что есть вещи, которые очевидно нужно менять, но остаются вещи, которые мы всё-таки делаем правильно. Это просто вопрос концентрации и исправления неработающих моментов. Конечно, мы команда с множеством ресурсов, поэтому мы часто экспериментируем и что-то меняем. Из-за этого даже когда мы выиграем турниры — особенно когда выиграем, — мы пытаемся добиться ещё большего: подготовить больше тактик, пытаемся быть на шаг впереди всех. Но иногда, а скорее в большинстве случаев, это не идёт нам на пользу. Вместе того чтобы вырваться вперёд, мы терпим неудачу. А потом мы поднимаемся вновь и снова занимаем наше место в топе. [...] Так что я думаю, что это просто вопрос небольшого изменения некоторых вещей, и мы снова вернёмся в борьбу за первые места», — заявил Виктор Войтас.

20 сентября стало известно, что Януш Snax Погожельски покинул позицию лидера в Virtus.Pro. Вместо него эту роль будет исполнять Виктор TaZ Войтас.