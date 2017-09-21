Clutch Gamiers и Mineski вышли в четвертьфинал отборов на ESL One Hamburg

В Юго-Восточной Азии завершились матчи первого раунда квалификации на ESL One Hamburg.



В верхней части сетки в четвертьфинал вышли Clutch Gamiers и Mineski. Они обыграли своих соперников со счётом 2:0. CG в следующем раунде сыграет с TNC Pro Team, а Mineski встретится с Fnatic.



Во второй части турнирной сетки победы одержали WG.Unity и Fire Dragoon. WGU в четвертьфинале попала на HappyFeet, а коллектив Адама 343 Шаха сыграет против Execration.



Все четвертьфинальные матчи квалификации в Юго-Восточной Азии пройдут 22 сентября.



ESL One Hamburg — первый мэйджор нового турнирного сезона. В LAN-финале примут участие 8 команд, шесть из которых пройдут через региональные отборочные. Прямые приглашения на турнир получили Team Liquid и Newbee.