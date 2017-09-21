Кеннет Фок: киберспорт заслуживает олимпийского статуса

Новый президент Азиатской федерации киберспорта Кеннет Фок намерен добиваться включения киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. Об этом функционер заявил на Генеральной ассамблее организации в столице Туркменистана Ашхабаде.

«Наше видение состоит в продвижении киберспорта и в конечном счёте включении его в Олимпийскую программу, однако многие виды спорта претендуют на это место», – заявил Фок. При этом он отметил, что киберспорт обладает достаточным количеством признаков, ставящих его в один ряд с традиционным спортом: «Вы говорите о выносливости, о командной работе четырёх, пяти, шести человек, о скорости реакции. Да, вы не потеете, не находитесь на открытом пространстве, но есть много других атрибутов, которые делают киберспорт спортом».

Вице-президент Национального олимпийского комитета Гонконга Кеннет Фок был избран президентом Азиатской федерации киберспорта 18 сентября 2017 года. Выборы состоялись на Генеральной ассамблее федерации в Ашхабаде, который принимает V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Киберспорт включён в программу игр в качестве демонстрационного вида спорта. В рамках соревнований 25-27 сентября 2017 года состоятся турниры по Dota 2, Hearthstone, StarCraft 2 и The King of Fighters XIV. Победителям будут вручены медали Азиатских игр, однако эти награды не будут учитываться в общемедальном зачёте.