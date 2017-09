Киберспортивные номинации включены в список Golden Joystick Awards 2017

Ежегодная премия за достижения в области видеоигр Golden Joystick Awards в 2017 году будет присуждаться за достижения в компьютерном спорте. 3 номинации из 22 заявленных имеют непосредственное отношение к киберспорту: «Лучшая киберспортивная дисциплина», «Лучшая команда года» и «Лучший игровой момент года».

На звание лучшей киберспортивной дисциплины претендуют сразу 10 игр: Call of Duty: Infinite Warfare, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 17, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six: Siege, Rocket League, Smite, StarCraft 2.

Лучшая киберспортивная команда года будет выбрана из семи коллективов в шести дисциплинах: Astralis (CS:GO), Lunatic-Hai (Overwatch), Northern Gaming (Rocket League), Optic Gaming (Call of Duty), Team Liquid (Dota 2), SK Telecom T1 и Team SoloMid (League of Legends).

На звание лучшего момента в киберспортивной дисциплине претендуют хайлайты из пяти дисциплин. CS:GO представлена победой Тимоти Autimatic Та и Тайлера Skadoodle Латама в пистолетном раунде против SK Gaming на ESL One Cologne. В Dota 2 в номинации отмечен финал The International 7, впервые завершившийся со счётом 3:0 в пользу Team Liquid. В League of Legends организаторы выделили игру Кима PraY Йонгина на чемпионате мира в матче с SKT T1. В Street Fighter V на звание лучшего игрового момента года претендует выступление Хаджиме Tokido Танигучи на Evo 2017 в серии против Райана FChamp Рамиреза. Пятым номинантом стал игровой момент с убийством пятерых соперников в Overwatch, реализованный Бреди Agilities Джирарди из команды Immortals на Genji в игре с Envision.

На сайте Golden Joystick Awards стартовало пользовательское голосование за номинантов этого года.

Премия Golden Joystick Awards вручается с 1983 года за достижения в области видеоигр. 35-я церемония награждения состоится в ноябре 2017 года в Лондоне.