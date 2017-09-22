Team Secret получила приглашение на Perfect World Masters

Организаторы Perfect World Masters представили третью команду, получившую прямое приглашение на турнир. В майноре примет участие Team Secret.



Ранее «инвайты» выдали Newbee и LGD.Forever Young.



Оставшиеся семь квот разыграют в региональных квалификациях. Два слота достанутся китайским коллективам, остальные будут разделены между пятью регионами. Подробности отборочных этапов и списки участников будут анонсированы позже.



Perfect World Masters — китайский майнор-турнир, который пройдёт в Шанхае с 19 по 26 ноября. На соревнованиях разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.