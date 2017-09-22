Дмитрий Korb3n Белов: Na`Vi поймали свою химию

Менеджер состава Team Empire по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал последние результаты Natus Vincere.

«По-моему мнению, текущий успех Na`Vi обусловлен тем, что все на своём месте: у них теперь есть чистая четвёрка и чистая пятёрка. Все игроки одноязычные, так же у них появилась связь. Роджер + Акбар, они достаточно хорошо друг друга знают и достаточно играли вместе. Обычно, когда один игрок искренне хочет играть с другим, то у них всё получается. Ну и Кристалайз + Хвост. Играть в одной команде с кумиром, пусть он и на слоте тренера, мотивирует очень сильно, по крайней мере первое время. Добавляем сюда щепотку Dendi, который играет эти 2 недели как не в себе, с помощью без помощи — не важно. Поливаем это всё уверенностью и атмосферой, за которую отвечает Саня [XBOCT, — Прим. ред.], а атмосфера сейчас в Natus Vincere очень здравая. В общем, Na`Vi поймали свою химию», — сказал Дмитрий Korb3n Белов.

Действующий состав Natus Vincere стал победителем квалификаций на StarLadder i-League Invitational #3 и PGL Open Bucharest 2017.