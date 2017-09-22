175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Дмитрий Korb3n Белов: Na`Vi поймали свою химию

22 сентября 2017, пятница. 14:54 Киберспорт

Менеджер состава Team Empire по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал последние результаты Natus Vincere.

«По-моему мнению, текущий успех Na`Vi обусловлен тем, что все на своём месте: у них теперь есть чистая четвёрка и чистая пятёрка. Все игроки одноязычные, так же у них появилась связь. Роджер + Акбар, они достаточно хорошо друг друга знают и достаточно играли вместе. Обычно, когда один игрок искренне хочет играть с другим, то у них всё получается. Ну и Кристалайз + Хвост. Играть в одной команде с кумиром, пусть он и на слоте тренера, мотивирует очень сильно, по крайней мере первое время. Добавляем сюда щепотку Dendi, который играет эти 2 недели как не в себе, с помощью без помощи — не важно. Поливаем это всё уверенностью и атмосферой, за которую отвечает Саня [XBOCT, — Прим. ред.], а атмосфера сейчас в Natus Vincere очень здравая. В общем, Na`Vi поймали свою химию», — сказал Дмитрий Korb3n Белов.

Действующий состав Natus Vincere стал победителем квалификаций на StarLadder i-League Invitational #3 и PGL Open Bucharest 2017.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
22 сентября 2017, пятница
14:54 Дмитрий Korb3n Белов: Na`Vi поймали свою химию
14:26 Mineski и TNC завершили выступление на квалификации к ESL One
13:25 Resolut1on и No[o]ne выступят за Team Ukraine на WESG 2017
10:27 Team Spirit Academy получила приглашение на AOC CS:GO CUP
09:41 Team Secret получила приглашение на Perfect World Masters
08:06 The Dire и Immortals прошли в финал квалификации на PGL Open Buhcharest
06:35 Evil Geniuses упала в нижнюю сетку квалификации на StarLadder i-League
06:20 EG сыграет против Immortals в четвертьфинале квалификации на ESL One Hamburg
06:17 Определены четвертьфинальные пары европейской квалификации на ESL One Hamburg
06:17 Team Secret и OG встретятся в финале верхней сетки отборов на SL i-League
06:16 KNgV: нас критиковали за то, чего на самом деле не делали
05:49 Gambit Esports выбыла из квалификации к ESL One Hamburg 2017
21 сентября 2017, четверг
20:51 Киберспортивные номинации включены в список Golden Joystick Awards 2017
19:11 Natus Vincere обыграла Hala Ares в рамках квалификации к ESL One Hamburg 2017
18:38 Кеннет Фок: киберспорт заслуживает олимпийского статуса
18:37 Чемпионы The International 2014 выступят на турнире по PUBG
18:36 Clutch Gamiers и Mineski вышли в четвертьфинал отборов на ESL One Hamburg
18:02 SQreen: у меня и руководства были разные понятия о работе капитана
16:50 Immortals отстранена от квалификации к турниру EPICENTER
14:37 Халед sQreen Эль-Хаббаш покинул WG.Unity
13:32 Виктор TaZ Войтас: думаю, что все комментарии насчёт моей команды преувеличены
13:04 Матч Natus Vincere и Gambit Esports на DreamLeague Season 8 будет перенесён
12:50 Андрей «Ghostik» Кадык: не помню, когда последний раз я так расстраивался
12:39 XBOCT: не факт, что коммуникация была нашей главной проблемой
11:56 Riot Games представила эфирную команду на чемпионат мира — 2017
11:29 Опубликован релизный трейлер Project CARS 2
11:10 Завершилось формирование Overwatch League
10:54 Энрике «HEN1» Телес и Лукас «LUCAS1» Телес могут покинуть Immortals
08:46 Digital Chaos покинула квалификацию на SL i-League в первом раунде «лузеров»
06:25 Newbee и LFY получили приглашения на Perfect World Masters
06:22 W33 Team прошла открытую квалификацию на DreamLeague
06:21 OG покинула квалификацию на PGL Open Bucharest
06:20 Команда Питера «PPD» Дагера одержала победу в King's Cup: America
03:07 Natus Vincere выступит на PGL Open Bucharest
20 сентября 2017, среда
21:24 ФКС России объявила подробности проведения второго сезона студенческой лиги
20:42 Лассе «MATUMBAMAN» Урапалайнен: «KuroKy» — величайший капитан в Dota 2
19:48 Natus Vincere вышла в финал квалификаций PGL Open Bucharest по Dota 2
18:41 Newbee и LFY сыграют на квалификации к DreamLeague
18:29 Team Empire вышла в финал отборочных PGL Open Bucharest по Dota 2
17:22 Keen Gaming пробилась на ESL One Hamburg
16:52 В продажу поступили билеты на турнир EPICENTER по CS:GO
16:45 Олег Шатов: в Counter-Strike играет полсостава сборной России по футболу
16:38 Оливер «Minet» Майнет стал игроком Reason Gaming по CS:GO
15:08 Винсент «Happy» Шопенгауэр: мне приходится слишком много нянчиться с командой
13:50 FalleN: не хочу тыкать в кого-то пальцем и говорить, что мы проиграли из-за него
Все новости RSS
Партнерский контент