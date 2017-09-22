HappyFeet и Fire Dragoon вышли в полуфинал квалификации на ESL One

Завершились четвертьфинальные матчи азиатской квалификации на ESL One Hamburg. По их результатам в следующий раунд прошли HappyFeet и Fire Dragoon.



Команда Адама 343 Шаха обыграла в четвертьфинале Execration. HappyFeet в заключительном матче этапа была сильнее WG.Unity. Обе серии закончились со счётом 2:1.



Ранее в полуфинал в другой части сетки вышли Clutch Gamers и Fnatic. Эти матчи пройдут 23 сентября.



ESL One Hamburg станет первый мэйджором профессионального сезона. По результатам квалификации на LAN-финал попадёт одна команда от региона. Ранее отборы завершились в Китае, где победу одержала Keen Gaming.