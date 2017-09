EG и CoL встретятся в полуфинале квалификации ESL One Hamburg

Определились полуфиналисты американской квалификации ESL One Hamburg.



В четвертьфинальных матчах Evil Geniuses обыграла Immortals (2:0), CompLexity была сильнее The Dire (2:1), Digital Chaos обошла Blue Pikachu (2:0). В заключительной серии этапа VGJ.Storm одержала победу над Wheel Whreck со счётом 2:1.



Полуфинальные пары:



Evil Geniuses — compLexity Gaming



VGJ.Storm — Digital Chaos



Матчи за выход в гранд-финал отборов пройдут 23 сентября. По результатам квалификации на LAN-финал попадёт только одна команда от региона.



ESL One Hamburg — первый мэйджор профессионального сезона в Dota 2. На нём команды разыграют $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.