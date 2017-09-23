Hellraisers покинула европейскую квалификацию StarLadder i-League

PENTA Sports и Hellraisers покинули квалификацию StarLadder i-League Invitational в Европе. Команды проиграли во втором раунде нижней сетки.



PENTA уступила Kinguin со счётом 1:2. Hellraisers потерпела поражение от mousesports. Серия завершилось со счётом 2:0.



Выигравшие команды продолжат выступление на квалификации и встретятся в матче на вылет 23 сентября. В этот же день пройдёт финал верхней сетки, в котором за выход в гранд-финал отборов сыграют Team Secret и OG.



StarLadder i-League Invitational — первый майнор нового профессионального сезона в Dota 2. На чемпионате команды разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.