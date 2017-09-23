Infamous и DC.SA покинули отборы на ESL One на стадии четвертьфинала

Перуанская команда Infamous потерпела поражение в четвертьфинале отборов на ESL One Hamburg. Коллектив уступил бразильцам Team Taka со счётом 1:2.



В параллельных матчах Mad Kings одержала победу над Luccini (2:0), SG e-sports выбила Stars (2:1), а Infamous.Young одержала победу над DC.SA (2:1).



Полуфинальные пары:



Infamous.Young — SG e-sports



Mad Kings — Team Taka



За выход в гранд-финал квалификации команды сыграют 23 сентября.



На ESL One Hamburg пройдёт одна команда из Южной Америки. На LAN-финале она присоединится к победителям квалификаций из других регионов и приглашённым Newbee и Team Liquid.