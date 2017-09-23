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DreamHack объявила инвайты закрытых квалификаций DreamHack Denver 2017 по CS:GO

23 сентября 2017, суббота. 11:14 Киберспорт

Киберспортивная организация DreamHack объявила список приглашённых команд в закрытый этап квалификаций турнира DreamHack Denver 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. В Европе приглашения получили Binary Dragonds, Team Dignitas, eXtatus, HellRaisers, Japaleno, Team LDLC, Mortal Kombat и Tricked Esports. В североамериканском регионе инвайты достались coL, Denial Esports, Gale Force Esports, Iceberg, Luminosity, NRG, Renegades и Tempo Storm.

В отборочных примут участие по 16 коллективов, которые разыграют по одной путёвке на LAN-турнир в каждом из регионов. Восемь получили инвайты, а оставшиеся восемь будут определены при помощи открытых квалификаций.

DreamHack Denver 2017 пройдёт с 20 по 22 октября в американском городе Денвер. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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