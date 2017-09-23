Virtus.pro вышла в финал отборочных ESL One Hamburg 2017 по Dota 2

Команда Virtus.pro обыграла коллектив Natus Vincere в финале закрытых квалификаций ESL One Hamburg 2017 по Dota 2 со счетом 2:1. Таким образом, VP прошла в финал отборочных, где сразится за путёвку на LAN-финал соревнований.



Следующим соперником Virtus.pro станет победитель пары M19 — Team Spirit. Второй полуфинал пройдёт 23 сентября, начало — в 22:00 по московскому времени.



Квалификации турнира ESL One Hamburg 2017 в регионе СНГ завершатся 24 сентября. Финалисты разыграют слот на турнире. LAN-этап пройдёт с 26 по 29 октября в Гамбурге (Германия). В соревнованиях примут участие восемь коллективов, которые разыграют между собой $ 1 млн.