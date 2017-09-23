Мауриц KheZu Гутман: нам поздно сообщают о приглашениях на квалификации

Игрок команды MidOrFeed по Dota 2 Мауриц KheZu Гутман раскритиковал текущую организацию турниров. Заявление киберспортсмена опубликовано в сервисе TwitLonger. По его словам, организаторы слишком поздно извещают команды о приглашениях на квалификации, из-за чего игроки вынуждены пропускать много отборочных.



«Моя команда находится в том положении, что мы вынуждены чаще всего играть в открытых квалификациях. Напрягает то, что нас поздно оповещают о получении либо отсутствии приглашения в закрытых отборочных.



Основная проблема в том, что хорошие и известные коллективы имеют право выбора: где играть, а где нет. У нас нет этой привилегии, и мы вынуждены выбирать между плей-офф играми и выступлениями в открытых отборочных. Мы уже пропустили одну или две квалификации из-за этого и, возможно, придется пропустить еще одну.



С момента написания этого сообщения нам остается три часа до матча с Team Secret, но открытые отборочные Dota Pit стартуют через 40 минут. Team Secret согласилась перенести матч в случае необходимости. Еще одна проблема в том, что даже если мы выиграем у Team Secret, то финалы квалификации ESL One Hamburg 2017 запланированы на завтра в 17:00. Это значит, что нам придется выбирать и в этом случае, так как отборочные на Dota Pit идут в течении двух дней», — написал KheZu.



MidOrFeed вышла в полуфинал европейских квалификаций турнира ESL One Hamburg 2017, где должна встретиться с коллективом Team Secret. Победитель матча отправится в финал соревнований и сыграет с SFTe-sports за путевку на LAN-турнир.