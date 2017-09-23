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SFTe-sports сыграет в финале европейской квалификации ESL One

23 сентября 2017, суббота. 21:50 Киберспорт

SFTe-sports стала первым финалистом европейской квалификации ESL One Hamburg. В полуфинальном матче команда с участием Ильи Illidan Пивцаева обыграла Team Kinguin со счетом 2:1.

Второй финалист отборов определится в серии Team Secret — MidOrFeed. Встреча перенесли на 23 сентября по просьбе состава Аливи w33 Омара. Команда занята на открытых квалификациях Dota Pit и не сможет сыграть свой матч по расписанию.

Финал квалификации ESL One Hamburg также запланирован на 23 сентября. На чемпионат отправится одна команда от региона.

Первый мэйджор сезона пройдет с 26 по 29 октября в Германии. В нем примут участие 8 команд, которые разыграют $1 млн.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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