Александр «PvPStejos» Глазков: если бы я сыграл как надо, то мы выиграли бы

Игрок Gambit Esports Александр «PvPStejos» Глазков прокомментировал вылет команды с чемпионата мира по League of Legends.



«Проиграли игру, если бы я сыграл так, как надо — то выиграли бы. Ставка была сделана на топсайд, ставка не оправдалась. Мы выбываем с «Ворлдс». Аналитику почему мы так вяло смотримся — завезу потом, сейчас постараюсь забить гол престижа китайцам», — написал Глазков.



Команда Gambit Esports получила третье поражение на турнире, уступив Lyon Gaming со счётом 0:1. СНГ-коллектив потерял шансы на выход из группы А.