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Александр «PvPStejos» Глазков: если бы я сыграл как надо, то мы выиграли бы

24 сентября 2017, воскресенье. 12:41 Киберспорт

Игрок Gambit Esports Александр «PvPStejos» Глазков прокомментировал вылет команды с чемпионата мира по League of Legends.

«Проиграли игру, если бы я сыграл так, как надо — то выиграли бы. Ставка была сделана на топсайд, ставка не оправдалась. Мы выбываем с «Ворлдс». Аналитику почему мы так вяло смотримся — завезу потом, сейчас постараюсь забить гол престижа китайцам», — написал Глазков.

Команда Gambit Esports получила третье поражение на турнире, уступив Lyon Gaming со счётом 0:1. СНГ-коллектив потерял шансы на выход из группы А.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Чемпионат мира по League of Legends League of Legends
Новости. Киберспорт
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