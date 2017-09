Team oNe eSports вышла в плей-офф предварительного этапа чемпионата мира по LoL

Команда Team oNe eSports обыграла LG Dire Wolves в матче за выход в плей-офф предварительной стадии чемпионата мира по League of Legends. Встреча завершилась со счётом 1:0.



По итогам тай-брейка бразильская пятёрка заняла второе место в группе B и прошла в следующий этап соревнований. На первой строчке расположился состав Cloud9. Команда из американского региона победила в четырёх матчах. LG Dire Wolves покинула турнир (1 победа и 4 поражения).



Матчи группового этапа в группах C и D пройдут 25 и 26 октября. Игры плей-офф состоятся 28 и 29 сентября.