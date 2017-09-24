Бектияр fitch Бахытов: сейчас у нас происходит становление команды

Игрок команды Gambit Esports по Counter-Strike: Global Offensive Бектияр fitch Бахытов дал интервью журналистам Youtube-канала Ставка TV. В нём Бектияр обсудил состояние киберспортсменов после изменений в составе и рассказал о реакции фанатов на его переход в команду.



«Сейчас у нас капитан AdreN и у нас происходит становление команды, становление игры. Мы пытаемся войти в русло со мной, определиться со стилем игры. В данный период времени у нас нет тренера и Даурен всем этим занимается. Ему сложно и это чувствуется, в виду того, что он много времени проводит за компьютером. Мы это видим и пытаемся побыстрее найти тренера, чтобы разгрузить его. Он требователен: требует не только помощи, но и чтобы мы больше вкладывали душу. Пока всё натянуто и сложно, потому что мэйджор выиграли, определённые цели достигнуты. Глобальных целей сейчас нет и из-за этого всё неслаженно и неорганизованно.



Если мы проигрываем официальные игры, то фанаты Gambit часто пишут сообщения на подобии «Zeus лучше — уходи». Большинство подобных сообщений я игнорирую в силу того, что фанатов много и их мнение делится. Кто-то любит, а кто-то нет», — рассказал киберспортсмен.



Бектияр fitch Бахытов выступает в команде с 15 августа после ухода капитана Даниилы Zeus Тесленко. За время пребывания в новом составе Бектияр занял 3-4-е место на турнире DreamHack Masters Malmo 2017 и 5-6 место на ESG Mykonos 2017.