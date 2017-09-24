Роман Casper Лепехин: статус мэйджора переоценивают

Комментатор студии StarLadder Роман Casper Лепехин объяснил, почему статусность турниров преувеличена.



«В новой турнирной системе команды будут зашиваться — это факт. Тир-2 команды будут зашиваться — это факт, но из этого всего есть простой выход: вы начинаете фильтровать турниры, отсеивать большинство и готовиться к конкретным турнирам и побеждаете. Очки получают четыре лучших коллектива. У вас не получится ездить везде подряд и попадать в топ-4, когда участников 16, 12 и даже из восьми порой будет сложно войти в топ-4. Тир-2 коллективы зачастую считают, что надо везде участвовать в результате чего могут просто перегореть. Поэтому я больше склоняюсь к политике сильных команд — EG, VP и другие. Они давно отказываются от некоторых турниров в пользу того или иного мероприятия.



Я смотрю, что все обращают на этот статус мэйджор. Забудьте про эту вещь, просто есть большие и маленькие турниры. Это было и раньше, до мэйджоров, по победам на которых отмечали команды и давали приглашение на TI. Точно так же были маленькие и менее значимые турниры. Сейчас просто это закреплено очками. Эта статусность немного преувеличена.



Что касается зрителей, то их интерес угасает последние пару лет. Вопрос почему-то всплыл только, когда анонсировали все эти мэйджоры. Доты бывает много, а бывает мало. Всегда есть сезон и межсезонье. Это обычные вещи — хорошие турниры останутся, плохие отсеются и на них будет ездить меньше команд. Эта система может сама себя урегулировать», — рассказал Лепёхин в интервью Sport.ua.



Ранее в своём интервью Роман отметил, что новая турнирная система принесёт большой плюс организаторам турниров и привлечёт к ним больше внимания.