HellRaisers выступит на DreamHack Denver 2017

HellRaisers стала победителем закрытой европейской квалификации DreamHack Denver 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. В финале команда обыграла Team Dignitas со счётом 2:0 (16:9 @ de_inferno; 16:11 @ de_overpass).

HellRaisers стала первым известным участником соревнований. Ещё 6 команд получат прямое приглашение от организаторов. Последний коллектив станет известен на американской квалификации.

DreamHack Denver 2017 пройдёт с 20 по 22 октября в городе Денвер, США. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.