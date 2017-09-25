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HellRaisers выступит на DreamHack Denver 2017

25 сентября 2017, понедельник. 10:24 Киберспорт

HellRaisers стала победителем закрытой европейской квалификации DreamHack Denver 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. В финале команда обыграла Team Dignitas со счётом 2:0 (16:9 @ de_inferno; 16:11 @ de_overpass).

HellRaisers стала первым известным участником соревнований. Ещё 6 команд получат прямое приглашение от организаторов. Последний коллектив станет известен на американской квалификации.

DreamHack Denver 2017 пройдёт с 20 по 22 октября в городе Денвер, США. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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