Состав Infamous Young перешёл в другую организацию

Состав Infamous Young по Dota 2 перешёл в другую организацию. Анонс появился на официальной странице команды в «Фейсбуке».

«Infamous Young — это проект, который основан на идее создания возможностей для новых игроков на конкурентной арене. Наш первый состав показал хорошие результаты, и мы рады, что они получили предложение от местной команды. Вскоре мы объявим новый состав Infamous Young», — говорится в заявлении руководства команды.

К какой организации присоединились игроки, пока неизвестно.

Infamous Young заняла 7-8-е место на квалификации к StarLadder i-League Invitational #3, 3-4-е место на квалификации к ESL One Hamburg 2017 и 2-е место на квалификации к PGL Open Bucharest.