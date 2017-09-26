PUBG установила новый рекорд по количеству игроков онлайн

В PlayerUnknown's Battlegrounds зафиксировали рекордное количество игроков, играющих онлайн. Согласно службе SteamCharts, 24 сентября в PUBG одновременно играло более 1,5 млн пользователей.

16 сентября PlayerUnknown's Battlegrounds стала рекордсменом в Steam по одновременному пребыванию игроков онлайн. Шутер обошёл в рейтинге Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

PlayerUnknown's Battlegrounds — многопользовательская онлайн-игра в жанре симулятора выживания, разрабатываемая Bluehole. Официальный релиз состоится до конца 2017 года.