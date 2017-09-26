glace и LOMME покинули North Academy

Фредерик LOMME Нильсен и Николай glace Йенсен покинули состав North Academy по CS:GO. Анонс появился на портале HLTV.

«После перерыва мы продемонстрировали хорошую игру в Counter-Strike и готовились к чему-то большему. Но, к сожалению, по итогу нас ждал разрыв в восемь недель, потому что даты отпусков противоречили друг другу и мы, как новички, не могли сформировать всё правильно», — заявил glace.

Glace и LOMME выступал за North Academy с момента образования состава. Вместе с командой они стали победителями серии турниров Dust2.dk Masters, а также заняли второе место на Binary Dragons Cup — Season 6 и Hellcase Cup #5. Последним результатом команды было 9-12-е место на европейской квалификации World Cyber Arena 2017.