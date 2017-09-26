Fnatic и 1907 Fenerbahçe вышли во второй раунд предварительного этапа ЧМ

Определились все участники второго раунда предварительного этапа чемпионата мира 2017 по League of Legends.

Fnatic обыграла Kaos Latin Gamers, но уступила Young Generation. 1907 Fenerbahçe оказалась сильнее Rampage и Hong Kong Attitude. В матче за первое место турецкий коллектив вновь победил Hong Kong Attitude.

Во втором раунде выступят Team WE, Cloud9, Fnatic, 1907 Fenerbahçe, Lyon Gaming, Team oNe eSports, Young Generation и HK Attitude. После жеребьёвки определятся пары команд, которые разыграют четыре путёвки в основной этап чемпионата мира 2017.

Чемпионат мира по League of Legends проходит с 23 сентября по 4 ноября. Призовой фонд соревнований в настоящее время составляет $ 2,13 млн.