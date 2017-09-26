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Virtus.pro сыграет в финале СНГ-квалификации Dota PIT League

26 сентября 2017, вторник. 20:47 Киберспорт

Virtus.pro вышла в гранд-финал СНГ-квалификации турнира Dota PIT League. В финале верхней сетки команда обыграла Team Empire со счетом 2:0.

Проигравший коллектив продолжит выступление в «лузерах». Там Team Empire сыграет за выход в гранд-финал с победителем пары Team Spirit — Natus Vincere. По результатам отборов на LAN-финал попадёт только одна команда от каждого региона.

Dota PIT League пройдет с 2 по 5 ноября в Хорватии. Восемь команд-участниц разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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