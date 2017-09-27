OpTic Gaming сыграет на All-Star Weekend Manila 2017 по Dota 2

Команда OpTic Gaming (бывшая The Dire) получила приглашение на турнир All-Star Weekend Manila 2017 по Dota 2. Об этом сообщил в «Твиттере» Викрам Редди.

OpTic стала третьей командой, принявшей приглашение на соревнования. Ранее организаторы выдали инвайты Virtus.pro и TnC Pro Team. Всего в турнире примут участие четыре коллектива.



All-Star Weekend Manila 2017 пройдёт с 13 по 15 октября в филиппинской столице Маниле. В рамках соревнований пройдут игры 1v1, матчи против ботов, любители смогут сыграть с профессионалами, а также состоятся съёмки фильма о киберспорте под названием Underdogs Rising.



Состав OpTic Gaming по Dota 2:



— Пер Андерс Pajkatt Олсен Лиль

— Расмус MiSeRy Филипсен

— Квинн CC&C Каллахан

— Людвиг Zai Вольберг

— Питер ppd Дагер.