SG e-sports вышла в финал квалификации Perfect World Masters

Определился первый финалист южноамериканской квалификации Perfect World Masters. За путёвку на турнир сыграет бразильская команда SG e-sports.



В финале верхней сетки коллектив одержал победу над Infamous со счётом 2:1, проигравший коллектив продолжит выступление в «лузерах». Там он разыграет вторую квоту в гранд-финале в матче с DC.SA. Заключительные встречи отборов пройдут 27 сентября.



Perfect World Masters — первый китайский майнор сезона. На чемпионате команды разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков. Прямые приглашения на соревнования получили Team Secret и Newbee.