ESL отменила бан Чагатая DESPE Седефа в турнирной системе компании

Киберспортивная организация ESL отменила бан профессионального игрока в CS:GO Чагатая DESPE Седефа в турнирной системе. Об этом сообщает портал HLTV.



Причиной обвинений послужило неправильное подключение к учётной записи ESL Play.



«После подробного изучения этого случая совершенно очевидно, что DESPE не совершал никаких нарушений. Нет никаких доказательств, связывающих игрока с мошенничеством любого рода. ESL приносит свои извинения DESPE и организации Space Soldiers за последствия», — прокомментировали ситуацию в ESL.



DESPE выступает за команду Space Soldiers с 2015 года. Из достижений игрока можно отметить победу на ASUS ROG Summer 2016, The World Championships 2016 и четвёртое место на WESG 2016: Finals.