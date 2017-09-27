Денис Seized Костин объявил состав команды на отборочные WESG 2017 по CS:GO

Российский профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive объявил состав команды для выступления на российских квалификациях турнира World Electronic Sports Games 2017. Помимо Костина в коллектив вошли участник Natus Vincere Егор flamie Васильев, Михаил Dosia Столяров из Gambit Esports и члены HellRaisers — Денис electronic Шарипов и Георгий WorldEdit Яскин.



Две российские квалификации WESG по CS:GO пройдут 8-9 и 10-11 октября. Победители отборочных игр выйдут в LAN-финал европейского региона.



WESG European Finals пройдёт с 22 по 26 ноября в Барселоне. В соревнованиях примут участие 20 коллективов, которые разыграют призовой фонд в размере $ 92 тыс., а также путёвку на LAN-финал основного турнира в Китае, который состоится в марте 2018 года.