Стартовал второй сезон киберспортивной «Битвы корпораций»

В России стартовал второй сезон «Битвы корпораций» — первой в России киберспортивной лиги, в которой участвуют команды от малого, среднего и крупного бизнеса.



В новом сезоне «Битва корпораций» будет 6 игровых дисциплин: CS:GO, World of Tanks, Fifa, Dota 2, League of Legends, Hearthstone. В них примут участие 192 команды.

Регистрация открылась 18 сентября и продлится до 16 октября. Финал турнира пройдёт 11 ноября в Москве на киберспортивной площадке Cyberspace в ТЦ «Ривьера». Победителей и участников ждут ценные призы и подарки.



«Наша лига — это тот редкий случай, когда с мышкой в руках все равны, — поясняет Игорь Шатунов, сооснователь «Битвы корпораций». — Наши турниры доказывают, что люди самых разных профессий хотят играть и хотят представлять свои компании на киберспортивных соревнованиях».



За всеми сражениями следят профессиональные судьи, а финал будут транслировать популярные стримеры на аудиторию в 3 млн человек.



Зарегистрировать свою команду вы можете на официальном сайте турнира.