GESC проведёт четыре майнора по Dota 2 в разных странах Азии

Киберспортивная организация Global Electronic Sports Championship объявила список стран, которые примут майнор-турниры по Dota 2. Об этом в «Твиттере» сообщил Викрам Редди.



Организатор проведёт четыре турнира в 2018 году: 12-14 января в Сингапуре, 2-4 марта в Куала-Лумпуре (Малайзия), 16-18 марта в Бангкоке (Таиланд) и 13-15 мая в Джакарте (Индонезия).

Все соревнования пройдут по схожей системе: в турнире примут участие восемь коллективов, которые разыграют между собой призовой фонд в размере $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков. В целом на соревнованиях GESC будет разыграно $ 1,2 млн и 1200 очков рейтинга.



Компания Valve 4 июля анонсировала новую турнирную систему в Dota 2. Согласно обновленному формату в сезоне-2017/18 пройдёт 11 мэйджоров и 16 майноров, на которых команды будут зарабатывать сезонные очки. По результатам прошедших соревнований восемь лучших команд получат приглашения на The International 2018.