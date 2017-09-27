Team Empire прошла в финал квалификации Dota PIT

Team Empire сыграет в финале квалификации Dota PIT в СНГ. Её соперником станет Virtus.pro.



В финале нижней сетки Team Empire обыграла Team Spirit со счетом 2:1. Соперники «имперцев» были вынуждены выступать с заменой из-за болезни одного из игроков.



Гранд-финал отборочного этапа состоится 28 сентября. Ориентировочно матч стартует в 21:30 по московскому времени. Встреча пройдёт до трёх побед.



Победитель квалификации заработает путёвку на майнор Dota PIT. LAN-финал турнира пройдёт с 2 по 5 ноября в Хорватии. На чемпионате разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.