CompLexity и SG e-sports представят Америку на The Perfect World Masters

Определились победители квалификаций The Perfect World Masters в американских регионах. В чемпионате примут участие compLexity Gaming и SG E-sports.



В финале североамериканского отборочного этапа встречались coL и Digital Chaos. Команда Кайла Kyle Фридмана одержала победу со счётом 2:0. В Южной Америке путёвку разыгрывали SG e-sports и Digital Chaos.SA. Матч завершился со счётом 2:1.



The Perfect World Masters пройдёт с 19 по 26 ноября в Китае. В соревнованиях примут участие 10 команд. Прямые приглашения на турнир получили Newbee, LGD Forever Young и Team Secret. Оставшиеся слоты разыграют в квалификациях. По одной путевке достанется представителям Европы, СНГ и Юго-Восточной Азии, а оставшиеся два места займут коллективы из Китая.