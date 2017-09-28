OpTic и CLG получили инвайты на IBP Masters 2017 по CS:GO

Команды OpTic Gaming и Counter Logic Gaming получили приглашение на турнир iBUYPOWER Masters 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Ранее организаторы чемпионата выделили инвайты для Cloud9 и Team Liquid.



Всего в турнире примут участие восемь коллективов. Все участники получат прямые приглашения от представителей соревнований.



iBUYPOWER Masters 2017 пройдёт с 11 по 12 ноября в городе Санта-Ана (США). Призовой фонд чемпионата составит $ 100 тыс.

Победителем прошлого сезона стал бразильский коллектив Immortals, обыгравший в финальном матче Cloud9 со счётом 2:1 (16:6 @ de_cache; 8:16 @ de_train; 16:12 @ de_mirage).