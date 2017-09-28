MidOrFeed заменит Team Secret в европейских отборочных Dota Pit League

Команда MidOrFeed заменит Team Secret в закрытой европейской квалификации AMD SAPPHIRE Dota Pit League по Dota 2. Об этом организаторы сообщили в «Твиттере».

В европейском этапе Dota Pit League примут участие четыре коллектива. Помимо команды Аливи w33 Омара приглашения получили OG и Mousesports. HellRaisers прошла через открытый отборочный тур.



Первым соперником MidOrFeed станет mousesports. Матч проходит в настоящее время.



Отборы в Европе пройдут с 28 по 30 сентября. Команда-победитель получит слот в основном этапе соревнований.