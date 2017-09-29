SG e-sports первой покинула квалификацию DreamLeague в Южной Америке

SG e-sports завершила выступление на квалификации мэйджора DreamLeague в Южной Америке. Бразильский состав уступил Infamous в верхней сетке (1:2), а затем проиграл DC.SA в матче на вылет (0:2).



Ранее SG выиграла отборы на два майнора и мэйджор ESL One Hamburg.



В финале верхней сетки квалификации на DreamLeague встретятся TShow и Infamous. Заключительные матчи отборочного этапа состоятся 29 сентября.



Восьмой сезон DreamLeague пройдёт в начале декабря в Швеции. Турнир будет носить статус мэйджора. В нем примут участие 8 команд из разных регионов, а призовой фонд составит $ 1 млн. Особенностью турнира стало отсутствие прямых приглашений и объединённая квалификация для Европы и СНГ.