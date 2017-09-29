Double Dimension заменит игрока из-за проблем со здоровьем

Игрок состава Double Dimension по Dota 2 Александр Flow Сазонов ушёл в инактив из-за проблем со здоровьем. Информация об этом появилась в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, многие заметили, что большинство последних турниров мы играли с заменой. Дело в том, что с начала сентября у нашего оффлейнера Александра Flow Сазонова проблемы со здоровьем. В данный момент ему предстоит лечение в больнице, а затем курс реабилитации. Неизвестно, сколько времени займёт этот процесс, а потому ближайшие квалификации мы сыграем с заменой.



Желаем Александру скорейшего выздоровления! Побыстрее возвращайся в наши ряды!» — говорится в заявлении организации.

Flow присоединился к Double Dimension июне 2017 года. Вместе с командой он занял 5-6-е место на квалификации PGL Open Bucharest 2017 и 3-4-е место на квалификации к World Cyber Arena 2017.