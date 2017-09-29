Определился победитель шестой квалификации AOC CS:GO CUP

Российская команда banluv по Counter-Strike: Global Offensive стала победителем шестой квалификации AOC CS:GO CUP и заработала квоту в основной этап соревнований. Коллектив одержал победу во всех матчах отборочного этапа.

Игры стадии плей-офф пройдут 16-22 октября 2017 года и будут транслироваться в прямом эфире телеканала Game Show и на странице канала в Twitch. До 15 октября будет проведено ещё 4 квалификации. На текущий момент наряду с banluv отборочные на AOC CS:GO CUP также прошли команды Nova, Team16, DreamEaters, Lin4evateli и Team 420. Для участия в турнире командам необходимо зарегистрироваться и до 14 октября 2017 года подать заявку на сайте GSL.tv.

Ещё шесть коллективов сыграют на турнире по прямому приглашению организаторов. В их число входят PRO100, GoodJob, Nemiga Gaming, Team Spirit Academy и EnVyUs Academy. В ближайшее время организаторы чемпионата обещают объявить последний инвайт.

Турнир AOC CS:GO CUP организован компанией Game Show совместно с ведущим поставщиком игровых мониторов AOС. Общий призовой фонд соревнований составляет 240 тыс. рублей. Команда, занявшая на турнире первое место, получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей.