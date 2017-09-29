Американская киберспортивная организация Cloud9 привлекла $ 19,7 млн инвестиций, сообщает портал ESPN со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Всего организация планирует собрать $ 25 млн.

Кампания по привлечению средств Cloud9 началась 11 ноября после того, как Blizzard объявила, что для участия в Overwatch League команды должны будут регулярно платить членские взносы. Изначально киберспортивный клуб планировал привлечь $ 3 млн. За две недели после старта неизвестные вложились в C9 на сумму $ 2,8 млн.

10 августа стало известно, что Cloud9 купила слот в Overwatch League. Организация заплатила $20 млн и будет представлять на турнире Лондон.