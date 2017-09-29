LFY первой покинула китайскую квалификацию Dota Pit League

Закончился первый день китайской квалификации Dota Pit League. По его результатам соревнования покинула LGD.Forever Young. В нижней сетке LFY уступила основному составу LGD со счётом 1:2.



В финал «виннеров» пробились Vici Gaming и Invictus Gaming. За выход в гранд-финал коллективы сыграют 30 сентября.



По итогам китайской квалификации в основную стадию турнира пройдёт только одна команда от региона.



LAN-финал Dota Pit League пройдёт со 2 по 5 ноября в Сплите, Хорватия. Команды разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков.