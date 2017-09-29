Mineski сыграет в финале квалификации PW Masters в Юго-Восточной Азии

Mineski вышла в гранд-финал отборов на The Perfect World Masters в Юго-Восточной Азии. В финале верхней сетки команда обыграла TNC Pro Team со счетом 2:1.



Для Mineski это уже четвёртый гранд-финал квалификаций в этом сезоне. В предыдущих отборах на майноры коллектив одерживал победы.



Во второй день отборочного этапа квалификацию PW Masters покинули WG.Unity, Clutch Gamers и Execration. Команда Fnatic продолжит выступление в нижней сетке и сыграет с TNC Pro Team за второй слот в гранд-финале отборов.



Заключительные встречи квалификации в Юго-Восточной Азии пройдут 30 сентября. Старт матчей назначен на 12:00 по московскому времени.



The Perfect World Masters — первый китайский майнор нового турнирного сезона. Квалификацию чемпионата уже прошли CompLexity Gaming и SG e-sports. Прямые приглашения получили Newbee, LFY и Team Secret.