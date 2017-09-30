Infamuos выиграла путевку на мэйждор от DreamLeague

Перуанская команда Infamuos стала первым участником зимнего мэйджора от DreamLeague. Команда выиграла южноамериканскую квалификацию на чемпионат.



Коллектив прошёл по верхней сетке отборочного этапа. В ходе квалификации перуанцы обыграли SG e-sports и T-Show, а в финале встретились с DC.SA. Заключительный матч отборов завершился со счётом 2:1.



LAN-финал восьмого сезона DreamLeague пройдёт с 1 по 4 декабря в Швеции в рамках фестиваля DreamHack. Организаторы турнира решили не выдавать прямые приглашения на чемпионат, а все квоты разыграть в региональных отборах. На соревнованиях победители квалификаций разыграют $ 1 млн и 1500 квалификационных очков.