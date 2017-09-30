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CompLexity Gaming уступила DC в нижней сетке квалификации Dota Pit League

30 сентября 2017, суббота. 06:55 Киберспорт

CompLexity Gaming покинула американскую квалификацию Dota Pit League. В первом раунде нижней сетки команда уступила Digital Chaos со счётом 0:2. В «виннерах» coL потерпела поражение от OpTic Gaming.

В финале верхней сетки победу над корейцами из Immortals одержала команда Питреа ppd Дагера. В гранд-финале отборочного этапа она сыграет с победителями решающей встречи нижней сетки — Immortals против DC. Предыдущий матч этих коллективов закончился в пользу корейцев.

Заключительные серии североамериканской квалификации пройдут в ночь с 30 октября на 1 ноября мск. Путёвку на LAN-финал турнира завоюет одна команда от региона.

Dota Pit League пройдёт со 2 по 5 ноября в Хорватии. Участники турнира разыграют $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков. Отборы на чемпионат уже прошли Virtus.pro и Mineski. Прямые приглашения получили Team Liquid и Newbee.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
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