Riot Games изменила формат матчей NA LCS

В матчах регулярного сезона североамериканской лиги LCS команды будут играть друг с другом по одной карте вместо серии до двух побед. Информация об этом появилась на официальном сайте игры.

На формат best-of-3 NA LCS перешла летом 2016 года. Из-за этого игры американской лиги стали проходить в течение трёх дней недели вместо двух. После возвращения к старому формату матчи вновь будут проводить только в субботу и воскресенье.

В июне стало известно, что Riot Games переведёт NA LCS на франшизную систему с 2018 года. Всего в лиге будет выступать 10 команд. Стоимость слота составляет $ 10 млн.