Менеджер EG: Сумаил был готов уйти в другую команду

Филлип Арам, исполнительный директор Evil Geniuses и менеджер состава по Dota 2, в подкасте HotCox прокомментировал рассказ Питера ppd Дагера о его переходе на позицию генерального директора и слухи о конфликте с Сумаилом Sumail Хассаном.



«Через два часа после поражения на TI6 мы собрались в коридоре отеля и честно друг с другом поговорили. Там были я, Питер, Сумаил, Саахил Universe и Клинтон Fear. В этот момент мы уже находились на стадии финализации перехода организации под наш контроль. Нам предстояло принять уникальное решение. Все характеризуют Сумаила как дерзкого и незрелого парня, который не способен принимать взрослые решения. Но взять и сказать кому-то в глаза «я уважаю тебя как игрока, но я не могу играть с тобой» — это смело.



Сумаил сам предложил уйти. Он сказал: «Я не думаю, что Питер должен прекращать играть за EG. Я уйду, я найду новый состав. Это его команда. Питер столько всего вложил сил в то, чтобы перевести команду под наше управление из Twitch, чтобы заключить контракты». Он был вполне открыт возможности пойти в другую команду, а этот состав оставить Питеру.



Честно говоря, мы обсуждали этот вопрос с Саахилом и Клинтоном. У Питера был вариант продолжать играть, а также он был готов сделать перерыв, потому что он полностью погрузился в бизнес-дела. Он хотел быть уверен, что EG как организация достигнет успеха, он был вдохновлён идеей быть владельцем компании. Если бы он ушёл в другую команду, это было бы невозможно. Так что перед ним стоял выбор: играть или быть владельцем организации. И мне кажется, что они оба, Питер и Сумаил, отнеслись к этому невероятно профессионально.



Всё свелось к нашему решению с Клинтоном и Саахилом. Это вообще было очень сложно. У тебя есть Сумаил — лучший игрок в мире. Если вы вспомните TI6, то тогда все говорили, что Sumail был лучшим игроком турнира. Мы заняли третье место, а люди продолжали твердить, что этот парень доминировал на этом чемпионате, он был звездой. А с другой стороны у нас есть Питер. Великолепный капитан, который привёл EG в топ-3 на трёх TI с тремя разными составами. В конце концов, мы не хотели, чтобы кто-то из них терял свою долю в компании и в том, над чем мы работали. И нам показалось, что вокруг Сумаила нам будет проще построить команду. Это основано на наших личных ощущениях.



Мы пришли с этим решением к ребятам. И Питер был открыт к тому, чтобы заняться бизнес-стороной проекта. Мы поставили его на этот пост, и мы доверяли ему так же, как доверяли, когда он был капитаном. И он был самым настоящим директором. Ходило много слухов, что это просто прикрытие. Но он действительно занимался всем: он путешествовал, вёл счета, нанимал сотрудников — всё, что нужно было делать с точки зрения бизнеса», — заключил Арам.



27 сентября Питер ppd Дагер дал обширное интервью Дункану Thorin Шилдсу. В нём он рассказал, что был вынужден покинуть активный состав EG из-за того, что Сумаил Sumail Хассан отказался играть с ним в одной команде. Бывший капитан Evil Geniuses обосновал решение игрока своим сложным характером.