Mineski сыграет на The Perfect World Masters

Mineski выиграла четвёртую квалификацию на майнор в новом сезоне. Команда заработала путёвку на The Perfect World Masters.



Mineski прошла по верхней сетке отборочного этапа. В ходе квалификации коллектив обошел New Beginning, Clutch Gamers и дважды обыграл TNC Pro Team. Гранд-финал против филиппинского состава закончился со счётом 2:1.



Ранее Mineski заработала путёвки на Starladderl i-League Invitational, PGL Open и Dota Pit League. Однако на квалификации мэйджора ESL One Humburg команда проиграла во втором раунде.



The Perfect World Masters — китайский майнор, который пройдёт в Шанхае в конце ноября. Отборы в других регионах уже прошли LGD Gaming, Vici Gaming, CompLexity Gaming и SG e-sports. Прямые приглашения получили Newbee, LFY и Team Secret. Последние две квоты разыграют в Европе и СНГ.