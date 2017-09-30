Менеджер Vega Squadron: были проблемы ещё до квалификаций The International 7

Менеджер состава Vega Squadron по Dota 2 Георгий drAmer Фалеев в интервью для портала Dota2.ru рассказал о причинах замены Айрата Silent Газиева на Бакыта Zayac Эмилжанова.

«У нас были проблемы ещё до квалификаций на The International 7. После их окончания проблемы во многом решились, но не до конца. И мы думали, теперь необходимо что-то делать и кого-то менять. Но затем ребята поехали на DreamLeague и очень неплохо там сыграли. И команду, и руководство это в некоторой степени обнадёжило, мол, всё отлично, всё хорошо, нам чуть-чуть не хватает и тому подобное. Но когда после TI7 парни поехали в отпуск, вернулись в начале сентября и начали играть КВ, то все увидели, что ситуация довольно печальная. И это становилось хуже, хуже и хуже. Когда мы проиграли две важные квалификации, перед руководством встала необходимость перемен, потому что, когда команда играет полгода вместе, у неё такие результаты и нет очевидного прогресса, это значит, что дальше прогресса не будет и нужно что-то менять.



Основная проблема в том, что у нас не было внутриигрового капитана, который бы направлял команду. Были 5 хороших игроков, но это не совсем команда. Они вместе играли хуже, чем по отдельности. И было принято решение найти именно капитана, который будет коллить, предлагать какие-то решения по игре. И кандидата, лучше чем Zayac, не представляю: человек входит в top15 MMR Европы, очень сильно мотивирован, весьма неплохо исполняет и в микро- и в макроигре, плюс ко всему очень молодой», — заявил Георгий Фалеев.

Silent присоединился к Vega Squadron в апреле 2017 года. Вместе с ним команда заняла 4-е место на DreamLeague Season 7. В новом сезоне коллектив не смог пробиться через квалификации StarLadder i-League Invitational #3. 19 сентября стало известно, что на квалификации PGL Open Bucharest его в составе заменит Бакыт Zayac Эмилжанов, ранее выступавший за MVP Revolution.