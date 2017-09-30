Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Менеджер Vega Squadron: были проблемы ещё до квалификаций The International 7

30 сентября 2017, суббота. 19:50 Киберспорт

Менеджер состава Vega Squadron по Dota 2 Георгий drAmer Фалеев в интервью для портала Dota2.ru рассказал о причинах замены Айрата Silent Газиева на Бакыта Zayac Эмилжанова.

«У нас были проблемы ещё до квалификаций на The International 7. После их окончания проблемы во многом решились, но не до конца. И мы думали, теперь необходимо что-то делать и кого-то менять. Но затем ребята поехали на DreamLeague и очень неплохо там сыграли. И команду, и руководство это в некоторой степени обнадёжило, мол, всё отлично, всё хорошо, нам чуть-чуть не хватает и тому подобное. Но когда после TI7 парни поехали в отпуск, вернулись в начале сентября и начали играть КВ, то все увидели, что ситуация довольно печальная. И это становилось хуже, хуже и хуже. Когда мы проиграли две важные квалификации, перед руководством встала необходимость перемен, потому что, когда команда играет полгода вместе, у неё такие результаты и нет очевидного прогресса, это значит, что дальше прогресса не будет и нужно что-то менять.

Основная проблема в том, что у нас не было внутриигрового капитана, который бы направлял команду. Были 5 хороших игроков, но это не совсем команда. Они вместе играли хуже, чем по отдельности. И было принято решение найти именно капитана, который будет коллить, предлагать какие-то решения по игре. И кандидата, лучше чем Zayac, не представляю: человек входит в top15 MMR Европы, очень сильно мотивирован, весьма неплохо исполняет и в микро- и в макроигре, плюс ко всему очень молодой», — заявил Георгий Фалеев.

Silent присоединился к Vega Squadron в апреле 2017 года. Вместе с ним команда заняла 4-е место на DreamLeague Season 7. В новом сезоне коллектив не смог пробиться через квалификации StarLadder i-League Invitational #3. 19 сентября стало известно, что на квалификации PGL Open Bucharest его в составе заменит Бакыт Zayac Эмилжанов, ранее выступавший за MVP Revolution.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
30 сентября 2017, суббота
19:50 Менеджер Vega Squadron: были проблемы ещё до квалификаций The International 7
19:08 Mineski сыграет на The Perfect World Masters
18:09 LGD Gaming сыграет с VG в финале квалификации Dota Pit League
17:32 Владислав Crystallize Кристанек: больше всего на нас сказалась усталость
16:15 Менеджер EG: Сумаил был готов уйти в другую команду
15:32 Effect представила состав на WESG
14:04 Riot Games изменила формат матчей NA LCS
13:16 LGD Gaming и Vici Gaming выступят на The Perfect World Masters
11:55 Astralis вышла в плей-офф ELEAGUE CS:GO Premier 2017
09:15 Действующие чемпионы ESWC по CS:GO приглашены на турнир AOC CS:GO CUP
06:55 CompLexity Gaming уступила DC в нижней сетке квалификации Dota Pit League
06:27 Infamous выиграла путевку на мэйждор от DreamLeague
02:21 Alliance подписала состав по PlayerUnknown’s Battlegrounds
02:15 Mousesports покинула квалификацию Dota PIT League
02:15 Infamous вышла в гранд-финал квалификации DreamLeague Season 8
02:15 Team Empire вышла в гранд-финал квалификации The Perfect World Masters
29 сентября 2017, пятница
23:08 Effect обыграла Gambit Esports в рамках квалификации The Perfect World Masters
21:33 OG прошла в финал европейской квалификации Dota Pit League
21:32 Double Dimension покинула СНГ квалификацию The Perfect World Masters
20:27 Mineski сыграет в финале квалификации PW Masters в Юго-Восточной Азии
19:55 LFY первой покинула китайскую квалификацию Dota Pit League
18:56 Natus Vincere вышла в финал СНГ квалификации The Perfect World Masters
18:38 TyLoo арендовала у HellRaisers Владислава bondik Нечипорчука
17:54 iG Vitality выступит на All-Star Weekend Manila 2017 по Dota 2
17:19 Чу Вон Reach Ли покинул M19
15:58 Киберспортивная организация Cloud9 привлекла $ 19,7 млн инвестиций
15:20 Иван VANSKOR Скороход: не вижу альтернативу нынешней турнирной системе Dota 2
14:07 Определился победитель шестой квалификации AOC CS:GO CUP
13:26 Fnatic сыграет в одной группе с Longzhu Gaming на ЧМ по LoL
12:45 Определились последние участники основного этапа чемпионата мира по LoL
12:33 Double Dimension заменит игрока из-за проблем со здоровьем
11:49 Pro100 открыла подразделение по игре PlayerUnknown's Battlegrounds
10:40 Звёзды спорта и шоу-бизнеса представили ростер NRG Esports по Overwatch
09:44 SG e-sports первой покинула квалификацию DreamLeague в Южной Америке
28 сентября 2017, четверг
23:40 Natus Vincere сыграет с Double Dimension в полуфинале PW Masters
19:55 MidOrFeed заменит Team Secret в европейских отборочных Dota Pit League
19:18 Team Empire и Gambit вышли во второй раунд отборочных PW Masters по Dota 2
17:39 Троелс syndereN Нильсен стал игроком состава MidOrFeed
17:00 OpTic и CLG получили инвайты на IBP Masters 2017 по CS:GO
14:35 Роман Дворянкин: мы не будем играть на всех предстоящих турнирах
13:56 Компания Konami стала официальным партнёром ФК «Милан»
13:34 Fnatic и Cloud9 сыграют в основном этапе чемпионата мира по LoL
13:20 OpTic Gaming подписала двух игроков в состав по Overwatch
10:10 Team Ukraine прошла в региональный этап WESG 2017 по CS:GO
09:50 CompLexity и SG e-sports представят Америку на The Perfect World Masters
Все новости RSS
Партнерский контент